СКР начал проверку по факту избиения ребёнка в уфимском детском саду

Константин КЛИМОВ

Ребёнок был наказан за разговоры во время обеда

Как сообщили в управлении следственного комитета по Башкирии, изначально никакого заявления на противоправные действия не было. Факт нанесения телесных повреждений был выявлен в результате мониторинга социальных сетей и сайтов информагентств. Как удалось выяснить позже, родители обнаружили побои у своего ребёнка после посещения одного из дошкольных учреждений в октябрьском районе Уфы.

- Отец мальчика утверждает, что воспитатель наказала ребёнка за разговоры во время приёма пищи, - рассказали в пресс-службе регионального СКР.

Сейчас назначена медицинская экспертиза для определения тяжести полученных травм, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела.