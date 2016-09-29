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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
СКР начал проверку по факту избиения ребёнка в уфимском детском саду// 29.09.2016
Ребёнок был наказан за разговоры во время обеда
Как сообщили в управлении следственного комитета по Башкирии, изначально никакого заявления на противоправные действия не было. Факт нанесения телесных повреждений был выявлен в результате мониторинга социальных сетей и сайтов информагентств. Как удалось выяснить позже, родители обнаружили побои у своего ребёнка после посещения одного из дошкольных учреждений в октябрьском районе Уфы.
Сейчас назначена медицинская экспертиза для определения тяжести полученных травм, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
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