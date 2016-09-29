В Башкирии устанавливают личность мужчины, погибшего под колёсами большегруза

Константин КЛИМОВ

Трагедия произошла на трассе Магнитогорск – Ира

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

В Башкирии многотонный «Камаз» раздавил пешехода. Как сообщили очевидцы трагедии, мужчина шёл по обочине дороги, и видимо был в состоянии алкогольного опьянения. Госавтоинспекция просит помощи в опознании погибшего. Приметы: На вид 25-30 лет; рост около 170 см; волосы тёмные, прямые, короткие; одет был в чёрную болоньевую куртку, под ней - синяя безрукавка на замке и темно-синяя толстовка, на ногах кроссовки, синие джинсы.