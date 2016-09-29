Экскаваторщик раздавил ковшом своего коллегу

Константин КЛИМОВ

Должностные лица оштрафованы на 170 тысяч рублей

Трагический случай произошёл в селе Аскарово (Абзелиловский район Башкортостана) ещё пятого сентября, но результаты проверки проведённой Гострудинспекцией появились только сегодня. Как удалось выяснить инспекторам, в ходе производства работ в одном из частных владений села Аскарово, водитель экскаватора при движении задним ходом, не заметил своего коллегу и придавил его ковшом в стене дома, мужчина скончался от многочисленных травм.

В результатах проверки говорится, что к трагедии привели нарушения требований безопасности. Должностные лица, виновные случившемся привлечены к административной ответственности в виде штрафов, общая сумма которых составила 170 тысяч рублей. Помимо административного штрафа, оператор экскаватора проходит по уголовному делу, которое в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу.