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29 августа, понедельник
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Башкирские полицейские выясняют обстоятельства массовой драки// 29.08.2016
По сообщениям очевидцев в потасовке приняли участие более 90 человек.
Как сообщили в региональном управлении МВД, конфликт в деревне Байгильды произошёл в ночь с субботы на воскресенье, между собой подрались жители Дюртюлинского и Кушнаренковского района.
После потасовки за медицинской помощью обратились несколько человек, также повреждены два автомобиля, принадлежащих участникам драки.
- Прибывшими полицейскими установлены и задержаны двое предполагаемых зачинщиков конфликта, - рассказали в пресс-службе МВД по РБ.
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