Башкирские полицейские выясняют обстоятельства массовой драки

Константин КЛИМОВ

По сообщениям очевидцев в потасовке приняли участие более 90 человек.

Как сообщили в региональном управлении МВД, конфликт в деревне Байгильды произошёл в ночь с субботы на воскресенье, между собой подрались жители Дюртюлинского и Кушнаренковского района.

После потасовки за медицинской помощью обратились несколько человек, также повреждены два автомобиля, принадлежащих участникам драки.

- Прибывшими полицейскими установлены и задержаны двое предполагаемых зачинщиков конфликта, - рассказали в пресс-службе МВД по РБ.