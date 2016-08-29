|
29 августа, понедельник
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии прокуратура вернула 93 гектара земли в муниципальную собственность// 29.08.2016
Мусоросортировочный завод на этой территории так и не построили.
В результате прокурорской проверки выяснилось, что в декабре 2014 года администрация Иглинского района отдала земельный участок предприятию «Табигат» для возведения мусоросортировочного завода. На землю зарегистрировали право собственности, но в течение года строительные работы не проводились.
В прокуратуре считают, что распоряжение землей было незаконным, предприятие не имело права получать участок, а могло претендовать на него только, участвуя в торгах на общих основаниях. Муниципалитет не имел права передавать участок, потому что тот входил в границы другого муниципального образования. Прокуратура Башкирии обратилась в суд с заявлением об отмене зарегистрированного права.
- Суд согласился с доводами прокуратуры. Сейчас решение вступило в законную силу и участок вернулся в муниципальную собственность, - сообщили в прокуратуре республики.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
29.08.2016 // СЕГО ДНЯ
В Башкирию пришли дожди и холодные ночи
29.08.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии прокуратура вернула 93 гектара земли в муниципальную собственность
29.08.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Как сэкономить на ремонте
29.08.2016 // СПОРТ
Российские паралимпийцы могут пропустить зимние игры – Рима Баталова
29.08.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Сибае на форуме Всемирного курултая башкир разгорелся скандал
28.08.2016 // ХРОНОГРАФ
Часть надоев в Башкирии оказались "бумажными"
5-Я КОЛОНКА
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте