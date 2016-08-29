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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии прокуратура вернула 93 гектара земли в муниципальную собственность

Злата ЗУКОВИЧ // 29.08.2016
Мусоросортировочный завод на этой территории так и не построили.

В результате прокурорской проверки выяснилось, что в декабре 2014 года администрация Иглинского района отдала земельный участок предприятию «Табигат» для  возведения мусоросортировочного завода. На землю зарегистрировали право собственности, но в течение года строительные работы не проводились.

В прокуратуре считают, что распоряжение землей было незаконным, предприятие не имело права получать участок, а могло претендовать на него только, участвуя в торгах на общих основаниях. Муниципалитет не имел права передавать участок, потому что тот входил в границы другого муниципального образования. Прокуратура Башкирии обратилась в суд с заявлением об отмене зарегистрированного права.

 - Суд согласился с доводами прокуратуры. Сейчас решение вступило в законную силу и участок вернулся в муниципальную собственность, - сообщили в прокуратуре республики.

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