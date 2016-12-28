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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Уфе мужчина после ссоры с женой запер её дома и пустил газ

Константин КЛИМОВ // 28.12.2016
Звавшую на помощь женщину заметили прохожие

Как сообщили в Службе спасения Уфы, ночью на пульт дежурного поступил звонок. Звонящий рассказал, что из окна одного из домов по улице Кулибина в микрорайоне Черниковка, женщина зовёт на помощь. Как оказалось, она поругалась со своим супругом, после чего он запер её в квартире, через некоторое время женщина почувствовала запах газа. Выяснилось, что на кухне были включены комфорки на газовой плите. Как рассказала пресс-секретарь службы спасения это могло произойти случайно. 

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