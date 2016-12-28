В Башкирии мужчина пошёл на ограбление с ручной гранатой

Константин КЛИМОВ

Полицейским пришлось вызывать сапёров чтобы обезвредить грабителя.

Житель Стерлитамака ограбил киоск, угрожая кассиру ручной гранатой. Ограбление произошло на одной из остановок общественного транспорта по проспекту Октября в четыре часа ночи. Перепуганная женщина отдала злоумышленнику всю выручку. После того как грабитель скрылся, она вызвала полицию. Прибывшие сотрудники смогли задержать нападавшего по горячим следам, а вот с гранатой пришлось повозится, в итоге сапёры из отдела особого назначения установили, что мужчина использовал муляж.

Сейчас 34-летний житель Стерлитамакского района задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.