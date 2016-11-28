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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии арестованы обвиняемые в создании финансовой пирамиды// 28.11.2016
Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк
Фото: МВД России
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Башкирии в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили финансовую организацию кредитно-потребительский кооператив, которая осуществляла деятельность по принципам финансовой пирамиды.
Следственно-оперативной группой МВД РФ по РБ проведены 23 обыска, в том числе в офисах и по местам проживания руководства фирмы и их родственников в городах Уфе, Баймаке, Кумертау и в Уфимском районе. Полицейскими изъяты электронные носители информации и компьютерная техника, а также документы, подтверждающие финансово-хозяйственную деятельность кооператива.
Главным следственным управлением МВД по Башкирии двум организаторам кредитно-потребительского кооператива предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. По решению суда они заключены под стражу.
По данным следствия, свыше 100 гражданам причинен ущерб на сумму более 16 миллионов рублей. Следователям еще предстоит установить точное количество потерпевших.
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