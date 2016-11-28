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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии 81-летнюю бабушку убили из-за любви к кошкам// 28.11.2016
В Стерлитамаке мужчина забил свою бабулю табуретом.
В Стерлитамаке 31-летний ранее судимый мужчина обвиняется в смерти своей бабушки. Как сообщили в пресс-службе следственного комитета, мужчина пришёл домой в нетрезвом состоянии и избил свою бабушку.
- Он наносил удары руками, ногами и табуретом. От полученных травм она скончалась, - уточнили в пресс-службе.
Причиной конфликта стали уличные кошки, которых бабушка приводила в общую с внуком квартиру.
Сейчас 31-летнему мужчине предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшему по неосторожности смерть. Обвиняемый сознался в совершении преступления и сотрудничает со следствием.
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