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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии двое мужчин изнасиловали, а затем убили свою знакомую// 28.11.2016
В Сибайском районе Башкирии двое мужчин задержаны по подозрению в убийстве
Жители Нуримановского и Хайбулинского района задержаны по подозрению в убийстве. Как удалось установить сотрудникам следственного комитета, 24 ноября 33 и 27-летние распивали спиртные напитки, в застолье принимала участие их знакомая.
- Когда мужчины опьянели, они изнасиловали собутыльницу, испугавшись, что она сообщит о насилии в полицию, избили её. В результате 39-летняя женщина от полученных травм скончалась, - сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по РБ.
В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по статьям 105,2 (убийство) и 131,2 (изнасилование) уголовного кодекса. В случае, если вина задержанных будет доказана, им грозит до 30 лет лишения свободы.
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