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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Уфе мужчина убил топором двух женщин из-за ста тысяч рублей

Константин КЛИМОВ // 28.10.2016
49-летний мужчина пришёл в дом к знакомым зная, что недавно они продали комнату.

В Башкирии под суд пойдёт 49-летний уфимец, зарубивший топором двух женщин. Как сообщили в следственном комитете, мужчина, делая ремонт в квартире знакомых, случайно узнал, что хозяйка недавно продала комнату, а деньги хранит дома. Через некоторое время он вновь пришёл в гости в знакомую ему квартиру, после застолья он набросился на хозяйку и её 85-летную тётю с топором. Добычей преступника стали сто тысяч рублей, которые он потратил на собственные нужды. После того как его задержали он полностью признал вину. Сейчас дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд.  Если судья признает мужчину виновным, ему грозит до 25 лет лишения свободы. 

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