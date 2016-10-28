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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе мужчина убил топором двух женщин из-за ста тысяч рублей// 28.10.2016
49-летний мужчина пришёл в дом к знакомым зная, что недавно они продали комнату.
В Башкирии под суд пойдёт 49-летний уфимец, зарубивший топором двух женщин. Как сообщили в следственном комитете, мужчина, делая ремонт в квартире знакомых, случайно узнал, что хозяйка недавно продала комнату, а деньги хранит дома. Через некоторое время он вновь пришёл в гости в знакомую ему квартиру, после застолья он набросился на хозяйку и её 85-летную тётю с топором. Добычей преступника стали сто тысяч рублей, которые он потратил на собственные нужды. После того как его задержали он полностью признал вину. Сейчас дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд. Если судья признает мужчину виновным, ему грозит до 25 лет лишения свободы.
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