На трассе М5 под Уфой «КАМАЗ» и фура буквально раздавили легковушку

Константин КЛИМОВ

Удар был такой силы, что от автомобилей осталась только гора металлолома.

По предварительной версии, водитель легкового автомобиля собирался повернуть налево, и пропускал идущий на встречу большегруз. В этот момент в него врезался автокран, и оба автомобиля оказались на встречной полосе. В результате аварии автомобили превратились в кучу металлолома. Информация о пострадавших пока не поступила.