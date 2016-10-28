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28 октября, пятница
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
На трассе М5 под Уфой «КАМАЗ» и фура буквально раздавили легковушку// 28.10.2016
Удар был такой силы, что от автомобилей осталась только гора металлолома.
По предварительной версии, водитель легкового автомобиля собирался повернуть налево, и пропускал идущий на встречу большегруз. В этот момент в него врезался автокран, и оба автомобиля оказались на встречной полосе. В результате аварии автомобили превратились в кучу металлолома. Информация о пострадавших пока не поступила.
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