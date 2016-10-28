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28 октября, пятница
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В сеть попала видеозапись момента ДТП в Уфе с двумя сбитыми девушками// 28.10.2016
Водитель сбил двух девушек на улице Комсомольской в Уфе.
Сегодня, 28 октября, на улице Комсомольской в Уфе водитель «Гранты» сбил двух девушек, переходивших дорогу. Примечательно, что несмотря на то, что пострадавшие переходили дорогу в неположенном месте, водитель прекрасно видел пешеходов, так как стоял на перекрёстке примерно минуту и готовился повернуть.
Видео опубликовано в группе «БашДТП».
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