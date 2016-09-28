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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Стерлитамаке строитель набросился с ножом на прораба из-за зарплаты// 28.09.2016
Пострадавший был доставлен в одну из городских больниц
На одной из стерлитамакских строек произошла ссора между строителем и прорабом, в результате чего последний оказался в больнице с ножевым ранением.
Как удалось выяснить полицейским строитель отработал на объекте несколько дней, после чего решил сменить работу. Но в день зарплаты он решил наведаться к начальнику за зарплатой, в ходе возникшей ссоры строитель достал нож и ранил бывшего начальника. Ведётся поиск подозреваемого.
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