В Стерлитамаке строитель набросился с ножом на прораба из-за зарплаты

Пострадавший был доставлен в одну из городских больниц

На одной из стерлитамакских строек произошла ссора между строителем и прорабом, в результате чего последний оказался в больнице с ножевым ранением.

Как удалось выяснить полицейским строитель отработал на объекте несколько дней, после чего решил сменить работу. Но в день зарплаты он решил наведаться к начальнику за зарплатой, в ходе возникшей ссоры строитель достал нож и ранил бывшего начальника. Ведётся поиск подозреваемого.