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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии ищут маньяка-педофила// 28.08.2016
Мужчина подозревается в насилии над 7-летней девочкой и в ряде подобных преступлений.
Фото: Следственный комитет РФ по Челябинской области
Ужасная история произошла в Челябинске. Тем не менее, следователи уверены, что преступник уже находится в Башкирии. По их версии мужчина некоторое время следил за своей жертвой. Он познакомился с ней и втерся в доверие, но после он затащил ее за гаражи недалеко от садика и надругался.
Как сообщает "Комсомольская правда", девочка сама рассказала маме о ЧП. Семья тут же отправилась в полицию, был составлен фоторобот. Возможно, что этот мужчина совершил ряд подобных преступлений. Вероятно, что преступник приехал из Средней Азии, но не исключено, что он уроженец Татарстана, Башкирии или Казахстана.
На вид ему 25-35 лет, рост около 180 сантиметров, темные волосы.
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