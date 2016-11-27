В Башкирии задержан разбойник, дважды пытавшийся ограбить банк

Наталья КУЗНЕЦОВА

Жителя Татарстана задержали в Октябрьском.

Фото: niknews.mk.ua

В городе Октябрьском задержан мужчина, который дважды пытался ограбить банк, сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

Как следует из сообщения, 14 октября поступило сообщение о нападении на филиал коммерческого учреждения. По словам кассира, мужчина в маске с пистолетом потребовал деньги, но увидев, что сработала сигнализация, скрылся.

Через месяц попытка ограбления повторилась, и вновь злоумышленник скрылся, не получив денег. Однако сотрудники успели запомнить марку и номер его машины.

- Через несколько дней оперативникам уголовного розыска удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 39-летний житель республики Татарстан, - сообщили в пресс-службе МВД республики. - По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье 162 УК РФ ("Разбой" - прим.ред.). В настоящее время мужчина заключен под стражу.