|
27 октября, четверг
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Александру Валеткину не удалось избежать пожизненного приговора// 27.10.2016
Верховный суд России оставил в силе приговор Верховного суда Башкирии.
Верховный суд России оставил в силе пожизненный приговор 36-летнему Александру Валеткину, который в сентябре прошлого года изнасиловал и задушил 11-летнуюю Виолетту Токарчук из Уфы.
В августе этого года Верховный суд Башкирии признал его виновным по следующим статьям «изнасилование», «насильственные действия сексуального характера», «убийство малолетнего и покушение на его совершение», «кража». Валеткин попытался оспорить это решение в вышестоящей инстанции. Однако в суде было установлено, что утром в сентябре прошлого года по пути на работу Валеткин заметил 11-летнюю девочку, которая шла на учебу по ул.Краснодонская. Закрыв ей рот своей рукой, он затащил ее к гаражам, где изнасиловал и убыл. Через некоторое время он вернулся на место преступления за оставленным пакетом со своим телефоном и убедился, что жертва мертва.
Кроме этого, в феврале 2014 года он совершил аналогичное преступление: тогда он напал на 11-летнюю школьницу и совершил над ней сексуальное насилие. После попытки задушить жертву злоумышленник скрылся. Ребенок чудом остался жив и впоследствии опознал нападавшего.
ВС РФ отклонил доводы апелляционной жалобы.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
27.10.2016 // 5-Я КОЛОНКА
Подарки башкирских депутатов пивным компаниям
27.10.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Проверка слуха: Хамитов встряхнет строительный комплекс?
27.10.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Жилье бизнес-класса в Зеленой роще стало доступнее
27.10.2016 // СЕГО ДНЯ
К 2018 году все школы Башкирии перейдут на новые стандарты обучения
27.10.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии могут сократить расходы на экономику, ЖКХ и здравоохранение
27.10.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Выборы главы Краснокамского района Башкирии прошли со скандалом
5-Я КОЛОНКА
Кандидат экономических наук Рустем Шайахметов рассуждает о том, что важнее - пиво или здоровье нации.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте