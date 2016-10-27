Александру Валеткину не удалось избежать пожизненного приговора

Верховный суд России оставил в силе приговор Верховного суда Башкирии.

Верховный суд России оставил в силе пожизненный приговор 36-летнему Александру Валеткину, который в сентябре прошлого года изнасиловал и задушил 11-летнуюю Виолетту Токарчук из Уфы.

В августе этого года Верховный суд Башкирии признал его виновным по следующим статьям «изнасилование», «насильственные действия сексуального характера», «убийство малолетнего и покушение на его совершение», «кража». Валеткин попытался оспорить это решение в вышестоящей инстанции. Однако в суде было установлено, что утром в сентябре прошлого года по пути на работу Валеткин заметил 11-летнюю девочку, которая шла на учебу по ул.Краснодонская. Закрыв ей рот своей рукой, он затащил ее к гаражам, где изнасиловал и убыл. Через некоторое время он вернулся на место преступления за оставленным пакетом со своим телефоном и убедился, что жертва мертва.

Кроме этого, в феврале 2014 года он совершил аналогичное преступление: тогда он напал на 11-летнюю школьницу и совершил над ней сексуальное насилие. После попытки задушить жертву злоумышленник скрылся. Ребенок чудом остался жив и впоследствии опознал нападавшего.

ВС РФ отклонил доводы апелляционной жалобы.