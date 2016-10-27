В Башкирии фирму оштрафовали на 2,4 миллиона за незаконные раскопки

Наталья КУЗНЕЦОВА

Она вела добычу песчано-гравийной смеси в Иглинском районе.

Компания «Геостроймонтаж» оштрафована за незаконную добычу песчано-гравийной смеси в Иглинском районе Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба минэкологии республики.

Компания вела добычу природных ресусрсов в мае этого года, не имея на это лицензии. Изначально приуфимское территориальное управление минэкологии наложило штраф в 800 тысяч рублей. Однако нарушитель этих денег не выплатил. Теперь же согласно решению мирового суда штраф увеличен до 2,4 миллиона рублей, следует из сообщения ведомства.