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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии фирму оштрафовали на 2,4 миллиона за незаконные раскопки

Наталья КУЗНЕЦОВА // 27.10.2016
Она вела добычу песчано-гравийной смеси в Иглинском районе.

Компания «Геостроймонтаж» оштрафована за незаконную добычу песчано-гравийной смеси в Иглинском районе Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба минэкологии республики.

Компания вела добычу природных ресусрсов в мае этого года, не имея на это лицензии. Изначально приуфимское территориальное управление минэкологии наложило штраф в 800 тысяч рублей. Однако нарушитель этих денег не выплатил. Теперь же согласно решению мирового суда штраф увеличен до 2,4 миллиона рублей, следует из сообщения ведомства.

 

 

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