В Башкирии бизнесмен получил 300 тысяч рублей субсидии на вымышленный завод

Злата ЗУКОВИЧ

И три года врал чиновникам об успешной работе этого завода.

Учалинский районный суд приговорил 34-летнего Даяна Даянова к 1,5 годам лишения свободы с испытательным сроком на 6 месяцев за мошенничество при получении выплат. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Суд установил, что в октябре 2012 года Даянов предоставил свой бизнес-план создания предприятия по переработке автомобильных шин и другого мусора в муниципалитет. Он также принес подложные бумаги о приобретении дорогого оборудования для утилизации отходов. В результате он выиграл конкурс и получил субсидию в размере 300 тысяч рублей.

На протяжении трех лет он отчитывался чиновникам об успешной работе его компании. В 2015 году комиссия администрации выехала на участок, где по идее должен был располагаться завод, не обнаружила ни его, ни какого-либо оборудования вообще и заявила в полицию. Даян Даянов свою вину в совершении преступления признал.