|
27 октября, четверг
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии осудили директора агрофирмы за растрату и подделку документов// 27.10.2016
Ему дали три года условно.
56-летний директор ООО «Агрофирма «Красный партизан» Фаниль Нафиков осужден по статьям «Растрата», «Покушение на мошенничество» и «Подделка документа».
Как сообщает следственный комитет республики, с июня по октябрь 2012 года осужденный, будучи гендиректором, растратил 900 тысяч рублей, которые принадлежали агрофирме. Также он создал другое предприятие с похожим названием и с мая 2012 года по август 2013 изготовил подложные договор и бухгалтерские документы притворной сделки о покупке семян пшеницы для предприятия у сторонней организации на сумму почти 6,5 миллионов рублей. В действительности предприятие получило зерно в аренду от руководимой им агрофирмы. Он предоставил потом документы о фиктивной сделке в налоговую службу для возмещения из государственного бюджета более 470 тысяч рублей, причинив ущерб федеральному бюджету.
Суд приговорил Фаниля Нафикова, который является еще и депутатом местного сельсовета сельского поселения, к трем годам лишения свободы условно. Приговор в законную силу вступил.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
27.10.2016 // СЕГО ДНЯ
К 2018 году все школы Башкирии перейдут на новые стандарты обучения
27.10.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии могут сократить расходы на экономику, ЖКХ и здравоохранение
27.10.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Выборы главы Краснокамского района Башкирии прошли со скандалом
27.10.2016 // СВОБОДНАЯ МУЗЫКА
Уфимец презентует в Москве новый клип про детдомовских детей
27.10.2016 // МОЛНИЯ
В Башкирии семья из трех человек заживо сгорела в пожаре
26.10.2016 // СПОРТ
Уфа вышла в четвертьфинал Кубка России по пенальти
5-Я КОЛОНКА
У Башкирии заканчивается нефтяное детство, считает башкирский публицист Шамиль Валеев.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте