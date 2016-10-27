В Башкирии осудили директора агрофирмы за растрату и подделку документов

Злата ЗУКОВИЧ

Ему дали три года условно.

56-летний директор ООО «Агрофирма «Красный партизан» Фаниль Нафиков осужден по статьям «Растрата», «Покушение на мошенничество» и «Подделка документа».

Как сообщает следственный комитет республики, с июня по октябрь 2012 года осужденный, будучи гендиректором, растратил 900 тысяч рублей, которые принадлежали агрофирме. Также он создал другое предприятие с похожим названием и с мая 2012 года по август 2013 изготовил подложные договор и бухгалтерские документы притворной сделки о покупке семян пшеницы для предприятия у сторонней организации на сумму почти 6,5 миллионов рублей. В действительности предприятие получило зерно в аренду от руководимой им агрофирмы. Он предоставил потом документы о фиктивной сделке в налоговую службу для возмещения из государственного бюджета более 470 тысяч рублей, причинив ущерб федеральному бюджету.

Суд приговорил Фаниля Нафикова, который является еще и депутатом местного сельсовета сельского поселения, к трем годам лишения свободы условно. Приговор в законную силу вступил.