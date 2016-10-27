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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии бывшему адвокату дали срок за ложный донос и хулиганство

Злата ЗУКОВИЧ // 27.10.2016
Впрочем, срок на 2,5 года дали условный.

29-летнего Шамиля Файзуллина, который ранее был адвокатом, признали виновным по статьям: «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений» и «Заведомо ложный донос».

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета республики, ночью 16 августа прошлого года пьяный Файзуллин в селе Кармаскалы избил незнакомого мужчину и толкнул его, отчего тот получил вред здоровью. Чтобы избежать уголовного наказания, бывший адвокат написал заведомо ложный донос, из которого следовало, что потерпевший сам напал на него. И даже приплел в доносе несуществующих очевидцев. С этим доносом и заявлением о привлечении его к уголовной ответственности он обратился в полицию.

Следователю были предоставлены объяснения троих местных жителей, которые содержали в себе заведомо ложные свидетельства о случившемся. Выяснилось, что телесные повреждения Файзуллин получил в другой день, когда упал с велосипеда.

Суд приговорил нарушителя к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

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