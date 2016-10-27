В Башкирии директор птицефабрики задолжал зарплату в 650 тысяч рублей

Злата ЗУКОВИЧ

За это его оштрафовали его на пять тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, летом текущего года руководство птицефабрики ОАО «Знаменский» в Белебеевском районе задолжало 75 рабочим зарплату в размере 650 тысяч рублей. Чтобы взыскать задолженность, межрайонный прокурор обратился в суд и внес директору фабрики представление об устранении нарушений трудового законодательства.

Задолженность по зарплате была погашена полностью. А руководителя организации привлекли к административной ответственности и оштрафовали на пять тысяч рублей.