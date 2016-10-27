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27 октября, четверг
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Фото: В смертельном ДТП в Татарстане пострадали жители Башкирии// 27.10.2016
Авария произошла сегодня ночью на 945 километре трассы Уфа – Москва.
Как сообщили в управлении ГИБДД Татарстана, водитель Лады проигнорировал дорожные знаки, установленные в месте проведения дорожных работ. В результате автомобиль на большой скорости влетел в зону проведения работ и врезался в стоящий на обочине «КАМАЗ». Водитель легковушки погиб на месте аварии до прибытия врачей, три пассажира доставлены в Елабужскую больницу в тяжёлом состоянии. Как сообщает «Елабуга онлайн», среди пострадавших - двое жителей Башкирии: 33-летний мужчина и 41-летняя женщина.
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