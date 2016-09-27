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27 сентября, вторник
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Тюмени двое жителей устроили драку прямо на дороге// 27.09.2016
Видеокадры потасовки попали в сеть интернет
Фото: www.youtube.com
Двое горячих молодых жителей Тюмени не поделили автодорогу и, выйдя из машины, начали отстаивать свою правоту с помощью кулаков. Об этом сообщает сайт «МегаТюмень». При этом молодых людей видимо не волнует, что их автомобили заняли обе полосы дорожного движения и они, таким образом, нарушали не только правила приличия, но и ПДД. На видеокадрах регистратора видно за дракой издалека наблюдает инспектор ГИБДДД. Однако дорожный инспектор стал просто сторонним наблюдателем и не стал разнимать молодых людей, которые в итоге сами покинули место авторазборок.
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