В Тюмени двое жителей устроили драку прямо на дороге

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Видеокадры потасовки попали в сеть интернет

Фото: www.youtube.com

Двое горячих молодых жителей Тюмени не поделили автодорогу и, выйдя из машины, начали отстаивать свою правоту с помощью кулаков. Об этом сообщает сайт «МегаТюмень». При этом молодых людей видимо не волнует, что их автомобили заняли обе полосы дорожного движения и они, таким образом, нарушали не только правила приличия, но и ПДД. На видеокадрах регистратора видно за дракой издалека наблюдает инспектор ГИБДДД. Однако дорожный инспектор стал просто сторонним наблюдателем и не стал разнимать молодых людей, которые в итоге сами покинули место авторазборок.