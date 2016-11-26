Пожар в Стерлитамаке: двое погибших

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Жертвами стали двое пенсионеров

В Стерлитамаке сегодня, 26 ноября произошел пожар в жилом доме по улице Дружбы. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 11:48. Огонь был потушен в 12:26, сообщили в МЧС по РБ. На месте происшествия работали 25 человек и 12 спецмашин.

По предварительной версии в пожаре виноваты соседи, которые жили этажом ниже, погибших пенсионеров. Пожилые люди скончались от удушья. Из дома было эвакуировано 17 человек, среди которых 4 детей.