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26 ноября, суббота
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Пожар в Стерлитамаке: двое погибших// 26.11.2016
Жертвами стали двое пенсионеров
В Стерлитамаке сегодня, 26 ноября произошел пожар в жилом доме по улице Дружбы. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 11:48. Огонь был потушен в 12:26, сообщили в МЧС по РБ. На месте происшествия работали 25 человек и 12 спецмашин.
По предварительной версии в пожаре виноваты соседи, которые жили этажом ниже, погибших пенсионеров. Пожилые люди скончались от удушья. Из дома было эвакуировано 17 человек, среди которых 4 детей.
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