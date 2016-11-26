Лобовое столкновение в Башкирии унесло жизни трёх человек

Константин КЛИМОВ

Водитель легковушки не справился с управление и протаранил встречный МАЗ

Авария произошла вчера вечером на 66 километре автодороги Уфа – Янаул. По предварительным данным водитель «Nissan Almera» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с едущим на встречу грузовиком МАЗ. В результате аварии водитель легковушки, и его пассажиры, женщины 71 и 48 лет скончались на месте.