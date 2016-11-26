В Башкирии лоб в лоб столкнулись «Тoyota» и УАЗ

Константин КЛИМОВ

После столкновения УАЗ вспыхнул

Вчера вечером на трассе в Дюртюлинском районе Башкирии произошла страшная авария, по предварительным данным автомобиль «toyota» выехал на встречную полосу, где столкнулся с внедорожником УАЗ. В отечественном автомобиле находились сотрудники крупной нефтяной компании. После удара УАЗ вспыхнул, очевидцы и водитель иномарки бросились вытаскивать раненых из объятой огнём машины. Достать удалось всех, но они получили серьёзные травмы, известно, что водитель УАЗа сейчас находится в реанимации.