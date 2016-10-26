26 октября, среда
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии мужчина помог задержать вооруженных грабителей

Злата ЗУКОВИЧ // 26.10.2016
Мужчина запомнил их лица, попросив закурить.

Фото: Кристина Дейнеко

25 октября в отделение полиции Ишимбайского района Башкирии позвонила продавщица местного магазина и сообщила о разбое. Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, один из налетчиков, по предварительным данным, выстрелил из обреза в магазине, чтобы напугать продавщицу и забрать всю выручку. После того, как женщина отдала им деньги, налетчики скрылись.

Местный житель услышал выстрел и поспешил к магазину, заметив двух убегающих налетчиков. Он проследил за ними до подъезда, у которого злоумышленники остановились и попросил у них закурить, чтобы запомнить лица. После этого сообщил об их местонахождении сотрудникам ППС.

На двух задержанных 29 и 33 лет завели уголовное дело по статье «Разбой». В ближайшее время полицейские города Ишимбай намерены наградить храброго горожанина за помощь в поимке преступников.

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