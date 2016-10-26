В Башкирии чиновники госавтонадзора попались на нарушениях

Злата ЗУКОВИЧ

Они раскрыли персональные данные предпринимателей, были и другие нарушения.

Фото: Кристина Дейнеко

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, в деятельности регионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта выявлены нарушения прав предпринимателей.

По закону субъекты малого и среднего бизнеса обязаны сообщать в данное ведомство о начале коммерческой деятельности в сфере пассажирских перевозок. Пятеро предпринимателей предоставили уведомления, однако управление не внесло их в реестр, соответственно, надлежащий контроль за их деятельностью не производился. Вместе с тем, в реестре были необоснованно зарегистрированы уведомления фирм «Уфахимтранс» и «Агидель», которые ни дату начала своей деятельности, ни место нахождения компаний не предоставляли.

Чиновники опубликовали на официальном сайте ведомства персональные данные предпринимателей и не всю информацию о контрольных мероприятиях, нарушив принцип открытости и доступности информации об организациях и осуществления государственного контроля.

После прокурорских представлений конфиденциальные данные удалили с официального сайта, а три чиновника привлечены к дисциплинарной ответственности. Также по инициативе прокуратуры начальник отдела ведомства привлечен судом к административной ответственности по статье «Нарушение порядка использования или распространения персональных данных».