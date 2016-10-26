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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе две девочки выпали с балкона: возбуждено уголовное дело// 26.10.2016
Одна из них была жительницей Уфы, другая – Нефтекамска.
Следственный комитет РФ по РБ возбудил уголовное дело в отношении самоубийства двух несовершеннолетних девушек в Уфе. Дело возбуждено по признакам преступления «Доведение до самоубийства», следует из сообщения пресс-службы ведомства.
Напомним, что вчера вечером тела двух девушек-подростков обнаружили во дворе дома по улице Кирова, 99/3. Сотрудники полиции установили, что девочки сорвались с балкона 17 этажа. Там были обнаружены аккуратно сложенные вещи погибших. Пользователи социальных сетей утверждают, что погибшие состояли в группах для самоубийц. Сейчас следователи устанавливают причины случившегося.
По данным СК РФ по РБ, одна из погибших была жительницей Нефтекамска, ей было 17 лет. Второй девочке было 14 лет. Она была жительницей Уфы.
- В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лица или лиц, возможно, причастных к совершению преступления. Будут назначены ряд экспертных исследований, в том числе медицинские и комплексные психолого-психиатрические, - сообщили в следкоме РФ по РБ.
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