В Башкирии глава сельсовета стал фигурантом уголовного дела

Ольга КОРЗИК

Предположительно, он незаконно оформил два земельных участка.

В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего главы администрации сельского поселения Чуваш-Карамалинский сельсовет Аургазинского района. Его подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ), следует из сообщения следкома РФ по РБ.

По предварительной версии, он дал указания управляющему делами подготовить выписки из похозяйственной книги с «заведомо ложными данными» о том, что у двух местных жителей имеется право владения и постоянного пользования земельными участками площадью 1601 и 1449 квадратных метров в деревне Ермолаевка, общей кадастровой стоимостью почти 27 тыс руб. 18 января 2010 года он подписал эти документы.

- Оба участка на основании подложной справки были оформлены в собственность граждан, чем нарушен установленный порядок выделения земли и были созданы условия для незаконного изъятия из муниципальной собственности земельных участков, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан из числа жителей Аургазинского района, нуждающихся в улучшении жилищных условия и имеющих право на получение земельного участка, - сообщает пресс-служба СК РФ по РБ.

Глава администрации является депутатом местного сельского совета.