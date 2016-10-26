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26 октября, среда
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии глава сельсовета стал фигурантом уголовного дела// 26.10.2016
Предположительно, он незаконно оформил два земельных участка.
В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего главы администрации сельского поселения Чуваш-Карамалинский сельсовет Аургазинского района. Его подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ), следует из сообщения следкома РФ по РБ.
По предварительной версии, он дал указания управляющему делами подготовить выписки из похозяйственной книги с «заведомо ложными данными» о том, что у двух местных жителей имеется право владения и постоянного пользования земельными участками площадью 1601 и 1449 квадратных метров в деревне Ермолаевка, общей кадастровой стоимостью почти 27 тыс руб. 18 января 2010 года он подписал эти документы.
- Оба участка на основании подложной справки были оформлены в собственность граждан, чем нарушен установленный порядок выделения земли и были созданы условия для незаконного изъятия из муниципальной собственности земельных участков, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан из числа жителей Аургазинского района, нуждающихся в улучшении жилищных условия и имеющих право на получение земельного участка, - сообщает пресс-служба СК РФ по РБ.
Глава администрации является депутатом местного сельского совета.
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