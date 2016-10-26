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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе две девочки-подростка выпали с балкона 17 этажа// 26.10.2016
По предварительным данным, девушкам было 14 и 17 лет.
Фото: Proufu.ru
Как сообщает Life.ru тела, двух девушек обнаружили во дворе одного из домов по улице Кирова в Уфе. Оперативники, прибывшие на место происшествия установили, что обе девочки сорвались с балкона 17 этажа, именно там были обнаружены аккуратно сложенные вещи погибших. Пользователи социальных сетей утверждают, что погибшие состояли в группах для самоубийц. Сейчас следователи устанавливают причины случившегося.
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