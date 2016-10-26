В Уфе две девочки-подростка выпали с балкона 17 этажа

Константин КЛИМОВ

По предварительным данным, девушкам было 14 и 17 лет.

Фото: Proufu.ru

Как сообщает Life.ru тела, двух девушек обнаружили во дворе одного из домов по улице Кирова в Уфе. Оперативники, прибывшие на место происшествия установили, что обе девочки сорвались с балкона 17 этажа, именно там были обнаружены аккуратно сложенные вещи погибших. Пользователи социальных сетей утверждают, что погибшие состояли в группах для самоубийц. Сейчас следователи устанавливают причины случившегося.