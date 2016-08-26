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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии женщина за убийство 8-месячного малыша отправится в колонию// 26.08.2016
Женщина зверски убила малыша, пока родители мылись в бане.
В июле 2015 года к 53-летней Гульнур Аккужиной в Зилаирский район Башкирии приехали родственники с 8-месячным ребенком. Вечером родители пошли в баню, оставив малыша с обвиняемой. Пьяная Аккужина избила ребенка и, держа его за ноги, ударяла по голове. После того, как малыш потерял сознание, она отнесла его во двор и спрятала у забора, скрывая следы преступления.
Вернувшись из бани, родители стали искать ребенка, вызвали полицию и обратились к соседям. Через некоторое время мальчика нашли в тяжелом состоянии и увезли в больницу, где он и умер.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, задержанная Аккужина оскорбила сотрудника полиции, от прохождения медицинского освидетельствования отказалась и вину в совершении преступления не признала.
Суд приговорил Гульнур Аккужину к восьми годам и трем месяцами лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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