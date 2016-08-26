В Уфе следователи взялись за покусавшую оператора заводчицу

Злата ЗУКОВИЧ

Женщина не только вцепилась зубами в оператора, но и повредила его видеоаппаратуру.

Фото: Youtube.com

Днем 25 августа в Уфе во время выполнения редакционного задания 36-летний оператор телекомпании «НТВ» лишился своей видеокамеры. На сотрудника телеканала напала 44-летняя заводчица собак во время рейда, на котором судебные приставы должны были изъять ее 15 кавказских овчарок. Женщина укусила молодого человека и повредила дорогостоящую видеоаппаратуру.

Сейчас устанавливаются все детали произошедшего. Как сообщает пресс-служба следственного комитета, по результатам организованной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.