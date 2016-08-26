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26 августа, пятница
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе следователи взялись за покусавшую оператора заводчицу// 26.08.2016
Женщина не только вцепилась зубами в оператора, но и повредила его видеоаппаратуру.
Фото: Youtube.com
Днем 25 августа в Уфе во время выполнения редакционного задания 36-летний оператор телекомпании «НТВ» лишился своей видеокамеры. На сотрудника телеканала напала 44-летняя заводчица собак во время рейда, на котором судебные приставы должны были изъять ее 15 кавказских овчарок. Женщина укусила молодого человека и повредила дорогостоящую видеоаппаратуру.
Сейчас устанавливаются все детали произошедшего. Как сообщает пресс-служба следственного комитета, по результатам организованной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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