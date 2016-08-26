Следователи ищут свидетелей убийства почтальона в Башкирии

Злата ЗУКОВИЧ

Они просят откликнуться автовладельцев, у которых могут оказаться видеозаписи с регистраторов.

Утром 20 августа в Кармаскалинском районе Башкирии убили 48-летнюю сотрудницу почты, которая выехала в Разъезд Ибрагимово для раздачи пенсий. И украли у нее сумку с 900 тысячами рублей.

Так как преступление совершили в условиях неочевидности, следователи просят откликнуться всех, кому известно о произошедшем хоть что-то. В том числе водителей, которые проезжали с 7 до 10 часов утра 20 августа по дороге Улукулево-Кабаково в любую сторону. Обладающим любой информацией, а возможно - и видео с видеорегистратора - необходимо позвонить по телефонам:

8 (347) 251-75-07 в дежурную службу следственного управления, в полицию по телефону: 279-39-02 или 02.

Напомним, что по факту убийства возбуждено уголовное дело по статьям «Разбой» и «Убийство».

- В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также лица или лиц, причастных к их совершению, - сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.