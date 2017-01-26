В Уфе возбудили дело по факту смерти в больнице 3-летнего мальчика

Ольга КОРЗИК

Мальчик умер ночью 25 января.

Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Уфы возбудил уголовное дело по факту смерти 3-летнего мальчика в городской больнице №17, сообщила пресс-служба СК РФ по РБ.

Дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего выполнения лицом своих профессиональных обязанностей» (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – до трех лет лишения свободы.

Как ранее сообщала «Медиакорсеть», в пятницу 20 января мальчик из Кармаскалов повредил ногу во время игры. В местной больнице ему поставили диагноз "вывих тазобедренного сустава" и направили в уфимскую больницу № 17. Здесь ему под местной анестезией вправили вывих и лечили. 21 января его состояние ухудшилось. Малыша перевели в реанимацию, где ночью 25 января он скончался от осложнений генерализованной вирусно-бактериальной инфекции.

- В настоящее время осуществляется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лица или лиц, причастных к совершению преступления. Следователи рассматривают несколько версий случившегося, - сообщили в следкоме.