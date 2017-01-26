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27 января, пятница
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе возбудили дело по факту смерти в больнице 3-летнего мальчика// 26.01.2017
Мальчик умер ночью 25 января.
Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Уфы возбудил уголовное дело по факту смерти 3-летнего мальчика в городской больнице №17, сообщила пресс-служба СК РФ по РБ.
Дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего выполнения лицом своих профессиональных обязанностей» (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – до трех лет лишения свободы.
Как ранее сообщала «Медиакорсеть», в пятницу 20 января мальчик из Кармаскалов повредил ногу во время игры. В местной больнице ему поставили диагноз "вывих тазобедренного сустава" и направили в уфимскую больницу № 17. Здесь ему под местной анестезией вправили вывих и лечили. 21 января его состояние ухудшилось. Малыша перевели в реанимацию, где ночью 25 января он скончался от осложнений генерализованной вирусно-бактериальной инфекции.
- В настоящее время осуществляется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лица или лиц, причастных к совершению преступления. Следователи рассматривают несколько версий случившегося, - сообщили в следкоме.
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