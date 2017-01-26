Водитель из Башкирии погиб после лобового столкновения с фурой в Татарстане

Константин КЛИМОВ

Авария произошла на трассе М5 около 11 часов утра.

В Татарии в лобовом столкновении вазовской пятнашки и фуры погиб житель Башкортостана.

По предварительным данным 51-летний житель Башкирии выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком Scania. В результате аварии водителя ВАЗ 2115 зажало в салоне, прибывшие на место спасатели не смогли быстро вскрыть покорёженный автомобиль и оказать пострадавшему необходимую помощь.

Мужчина скончался на месте аварии.