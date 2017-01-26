27 января, пятница
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

Водитель из Башкирии погиб после лобового столкновения с фурой в Татарстане

Константин КЛИМОВ // 26.01.2017
Авария произошла на трассе М5 около 11 часов утра.

В Татарии в лобовом столкновении вазовской пятнашки и фуры погиб житель Башкортостана.

По предварительным данным 51-летний житель Башкирии выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком Scania. В результате аварии водителя ВАЗ 2115 зажало в салоне, прибывшие на место спасатели не смогли быстро вскрыть покорёженный автомобиль и оказать пострадавшему необходимую помощь.

Мужчина скончался на месте аварии. 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

26.01.2017
Житель Башкирии получил два года условно за взятку начальнику отдела УФМС
Мужчина дал взятку начальнику отдела УФМС и поставил на учёт 57 иностранных граждан.

26.01.2017
Студент из Башкирии пойдёт под суд за кражу презервативов
Парень решил «развлечься» и украл в магазине пачку презервативов.

26.01.2017
В Уфе осудили парня за неправильный телефон
Он изменил номер на сайте фирмы из-за неприязненных отношений с руководством.

26.01.2017
В Уфе две девушки сорвались с подъемника тюбинговой трассы
Следователи проводят доследственную проверку по данному факту.

26.01.2017
В уфимской больнице за 10 дней скончался второй ребёнок
Ещё одна детская смерть в 17-й больнице Уфы.

26.01.2017
В Уфе следователи проверят сообщения СМИ о забытом в лифте ребенке
Они примут соответствующее процессуальное решение после проверки.

25.01.2017
В Уфе будут судить мужчину, который взорвал банкомат
Дело передано в районный суд.

25.01.2017
Долги пяти крупнейших должников Башкирии перед банками превысили 1,5 миллиарда рублей
Топ-5 самых крупных должников по кредитам в Башкирии.

25.01.2017
В Башкирии мужчина получит 250 тысяч рублей за врачебную ошибку
Медицинский персонал больницы позволил умереть его брату.

25.01.2017
В Башкирии после драки двух братьев-карликов один из них погиб
Братья распивали спиртное и повздорили.

25.01.2017
37-летняя жительница Башкирии пойдёт под суд за смерть годовалого ребёнка
Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности и оставлении в опасности.

25.01.2017
В Башкирии мужчина построил дом на незаконную субсидию
По госпрограмме он получил 700 тысяч рублей.

25.01.2017
В Приморье ФСБ проводит обыск у уроженца Башкирии, заместителя начальника местного управления МВД
Обыск в служебном кабинете главного полицейского следователя проводят оперативники ФСБ.

25.01.2017
Половина нарушений на таможне в Башкирии связаны с провозом алкоголя и табака
Общая сумма штрафов за нарушение таможенных правил составила 369,3 млн рублей.

25.01.2017
В Башкирии пьяный внук избил до смерти бабушку
Ему не понравились ее обвинения в алкоголизме.

  
ФОТОФАКТ
Уфимец предложил дать имя Ялалова большим сугробам

© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"