Житель Башкирии получил два года условно за взятку начальнику отдела УФМС

Константин КЛИМОВ

Мужчина дал взятку начальнику отдела УФМС и поставил на учёт 57 иностранных граждан.

Фото: Разиф Абдуллин

Как установили следователи, начальник отдела УФМС по Иглинскому району Башкирии получила от осуждённого взятку на сумму 16 тысяч рублей.

В материалах дела, собранных сотрудниками следственного комитета, говорится, что 34-летний Евгений Заикин фиктивно поставил на учёт 57 нелегальных иммигрантов, начальник Иглинского УФМС Станислава Кудашева узнала о нарушениях. За молчание и покровительство в будущем Заикин установил в служебном кабинете госслужащей компьютерную технику на 16 тысяч рублей.

Суд принял во внимание доказательства следствия и приговорил Евгения Заикина к двум годам лишения свободы условно.

Дело начальника отдела УФМС Станиславы Кудашевой также рассматривается в суде, ей грозит наказание по трём статьям уголовного кодекса: 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина), и 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В случае, если её признают виновной, ей грозит до 11 лет лишения свободы и крупный штраф.