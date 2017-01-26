|
27 января, пятница
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Житель Башкирии получил два года условно за взятку начальнику отдела УФМС// 26.01.2017
Мужчина дал взятку начальнику отдела УФМС и поставил на учёт 57 иностранных граждан.
Фото: Разиф Абдуллин
Как установили следователи, начальник отдела УФМС по Иглинскому району Башкирии получила от осуждённого взятку на сумму 16 тысяч рублей.
В материалах дела, собранных сотрудниками следственного комитета, говорится, что 34-летний Евгений Заикин фиктивно поставил на учёт 57 нелегальных иммигрантов, начальник Иглинского УФМС Станислава Кудашева узнала о нарушениях. За молчание и покровительство в будущем Заикин установил в служебном кабинете госслужащей компьютерную технику на 16 тысяч рублей.
Суд принял во внимание доказательства следствия и приговорил Евгения Заикина к двум годам лишения свободы условно.
Дело начальника отдела УФМС Станиславы Кудашевой также рассматривается в суде, ей грозит наказание по трём статьям уголовного кодекса: 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина), и 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В случае, если её признают виновной, ей грозит до 11 лет лишения свободы и крупный штраф.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
27.01.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Преподаватель из Уфы предложила Путину поставить памятник учителю
27.01.2017 // ХРОНОГРАФ
Глава Башкирии раскритиковал мэрию Уфы за неумение работать в условиях снегопада
27.01.2017 // ПЕРСОНА
Минздрав Башкирии: В профессионализме врачей перинатального центра никто не сомневается
26.01.2017 // КАЛЕЙДОСКОП
ЦРУ рассекретило данные о подлодке, рубка которой стоит в Уфе
26.01.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Уфа увидела фантастический блокбастер о любви
26.01.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии половина людей с больными почками боятся остаться без лекарств
26.01.2017 // ФОТОФАКТ
Уфимец предложил дать имя Ялалова большим сугробам
26.01.2017 // 5-Я КОЛОНКА
Успех, броня и медные трубы
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте