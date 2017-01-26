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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Студент из Башкирии пойдёт под суд за кражу презервативов// 26.01.2017
Парень решил «развлечься» и украл в магазине пачку презервативов.
В МВД Башкирии возбудили уголовное дело в отношении студента первокурсника из Стерлитамака, похитившего в магазине пачку презервативов.
Как сообщили в пресс-службе МВД Башкирии, парень пошёл на кражу, «потому что ему было скучно и таким образом он решил развлечься».
В отношении задержанного и уже сознавшегося в содеянном студента возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса России (грабёж). Таким образом за такое «развлечение» студент может получить до 4 лет лишения свободы.
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