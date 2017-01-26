В Уфе осудили парня за неправильный телефон

Злата ЗУКОВИЧ

Он изменил номер на сайте фирмы из-за неприязненных отношений с руководством.

В Уфе 26-летнему Павлу Николкину вынесли судебный приговор за изменение номера телефона на сайте, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Молодой человек совершил преступление по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

Павел Николкин, будучи разработчиком сайта в обучающем центре, из-за сложившихся неприязненных отношений с руководством решил изменить номер телефона менеджера, зная данные для входа в личный кабинет организации. В результате клиенты не могли дозвониться до фирмы, что могло привести к финансовым потерям компании.

Подсудимый не признал вину в совершении преступления. Суд приговорил его к штрафу в 30 тысяч рублей.