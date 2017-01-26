|
27 января, пятница
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе осудили парня за неправильный телефон// 26.01.2017
Он изменил номер на сайте фирмы из-за неприязненных отношений с руководством.
В Уфе 26-летнему Павлу Николкину вынесли судебный приговор за изменение номера телефона на сайте, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Молодой человек совершил преступление по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации».
Павел Николкин, будучи разработчиком сайта в обучающем центре, из-за сложившихся неприязненных отношений с руководством решил изменить номер телефона менеджера, зная данные для входа в личный кабинет организации. В результате клиенты не могли дозвониться до фирмы, что могло привести к финансовым потерям компании.
Подсудимый не признал вину в совершении преступления. Суд приговорил его к штрафу в 30 тысяч рублей.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
27.01.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Преподаватель из Уфы предложила Путину поставить памятник учителю
27.01.2017 // ХРОНОГРАФ
Глава Башкирии раскритиковал мэрию Уфы за неумение работать в условиях снегопада
27.01.2017 // ПЕРСОНА
Минздрав Башкирии: В профессионализме врачей перинатального центра никто не сомневается
26.01.2017 // КАЛЕЙДОСКОП
ЦРУ рассекретило данные о подлодке, рубка которой стоит в Уфе
26.01.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Уфа увидела фантастический блокбастер о любви
26.01.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии половина людей с больными почками боятся остаться без лекарств
26.01.2017 // ФОТОФАКТ
Уфимец предложил дать имя Ялалова большим сугробам
26.01.2017 // 5-Я КОЛОНКА
Успех, броня и медные трубы
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте