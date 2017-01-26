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27 января, пятница
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе две девушки сорвались с подъемника тюбинговой трассы// 26.01.2017
Следователи проводят доследственную проверку по данному факту.
Фото: surb.sledcom.ru
25 января произошел обрыв металлического троса бугельного подъемника тюбинговой трассы в конно-спортивно-охотничьем хозяйстве «Ташлы» в Иглинском районе республики, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. В результате обрыва троса две девушки 21 и 22 лет получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
Сейчас готовится постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить степень тяжести вреда здоровью. Устанавливаются все причины произошедшего.
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