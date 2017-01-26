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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В уфимской больнице за 10 дней скончался второй ребёнок// 26.01.2017
Ещё одна детская смерть в 17-й больнице Уфы.
Фото: Кристина Дейнеко
В детской больнице № 17 на севере Уфы скончался 3-летний малыш. На больничную койку он попал 20 января. Как передаёт телеканал «Вся Уфа», мальчик повредил ногу во время игры, в Кармаскалах врачи ему поставили диагноз "вывих тазобедренного сустава", и посоветовали обратиться в 17-ю больницу Уфы. По прибытию в столицу Башкирии мальчика госпитализировали, у него поднялась температура, и врачи попытались её сбить.
- Поставили капельницу и ему стало плохо, увезли в реанимацию, а в четыре утра у него остановилось сердце, - цитирует слова мамы мальчика телеканал.
Сердце мальчика удалось запустить, и в течении пяти дней он был в коме, а буквально вчера 3-летний пациент умер.
Напомним, за последние десять дней это уже второй случай, когда в больнице №17 города Уфы умирают дети. Так 17 января в реанимационном отделении больницы умерла 12-летняя школьница. Ранее она была госпитализирована в больницу с учащённым сердцебиением. Врачи поставили диагноз "реактивный артрит" и отпустили девочку домой, через три дня ей стало хуже, и она вновь попала в ту же больницу, но на этот раз прямиком в реанимацию, где и умерла. По данному факту следственный комитет сначала назначил проверку, а позже возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего выполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
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