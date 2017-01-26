В Уфе следователи проверят сообщения СМИ о забытом в лифте ребенке

Злата ЗУКОВИЧ

Они примут соответствующее процессуальное решение после проверки.

Следователи проводят доследственную проверку по сообщениям СМИ о забытом в лифте ребенке.

Напомним, 24 января воспитательница детского частного сада на улице Амантая в Уфе оставила на несколько минут двухлетнего малыша в лифте, вероятно не проследив за ним, когда все ребята из кабины лифта вышли. Мальчик пытался дотянуться до кнопки лифта, чтобы выйт самостоятельно, но не смог этого сделать. Сохранилась видеозапись происшедшего. О малыше, оставленном в лифте, рассказал городской телеканал "Вся Уфа", а затем и федеральные телеканалы, в том числе РЕН ТВ.