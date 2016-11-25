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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

Видео: На трассе в Башкирии лоб в лоб столкнулись два грузовика

Константин КЛИМОВ // 25.11.2016
Авария произошла в Туймазинском районе республики.

Авария произошла вчера, 24 ноября, в Туймазинском районе Башкирии. Как видно на записи, опубликованной очевидцем в сообществе БашДТП, один из грузовиков выехал на встречную полосу движения. По основной версии водитель большегруза уснул за рулём. 

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