Видео: На трассе в Башкирии лоб в лоб столкнулись два грузовика

Константин КЛИМОВ

Авария произошла в Туймазинском районе республики.

Авария произошла вчера, 24 ноября, в Туймазинском районе Башкирии. Как видно на записи, опубликованной очевидцем в сообществе БашДТП, один из грузовиков выехал на встречную полосу движения. По основной версии водитель большегруза уснул за рулём.