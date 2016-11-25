Чиновник из Уфы осужден на три года за попытку получить 700 тысяч

Ольга КОРЗИК

Он получил условный срок.

В Уфе вынесен приговор бывшему главному специалисту Управления земельных и имущественных отношений администрации города 31-летнему Руслану Бикметову, сообщает прокуратура республики. Октябрьский районный суд города признал его виновным в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ) и приговорил к трем годам лишения свободы условно.

Суд установил, что в июле прошлого года к чиновнику обратился представитель компании ООО «Новый стиль». Он попросил Бикметова продлить договор аренды муниципальной недвижимости. Экс-сотрудник администрации города сообщил, что готов это сделать, но за работу нужно будет поблагодарить его. Размер благодарности он оценил в 700 тысяч рублей.

Однако, в действительности Бикметов такими полномочиями не обладал.

Представитель компании обратился в правоохранительные органы, после чего уже в рамках оперативного мероприятия передал злоумышленнику оговоренную сумму, - отмечается в сообщении прокуратуры.

Обвиняемый не признал вину в совершении преступления. В настоящее время он освобожден от занимаемой должности.

Прокуратура не согласилась с данным решением суда и планирует оспорить его в вышестоящей инстанции.