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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Чиновник из Уфы осужден на три года за попытку получить 700 тысяч// 25.11.2016
Он получил условный срок.
В Уфе вынесен приговор бывшему главному специалисту Управления земельных и имущественных отношений администрации города 31-летнему Руслану Бикметову, сообщает прокуратура республики. Октябрьский районный суд города признал его виновным в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ) и приговорил к трем годам лишения свободы условно.
Суд установил, что в июле прошлого года к чиновнику обратился представитель компании ООО «Новый стиль». Он попросил Бикметова продлить договор аренды муниципальной недвижимости. Экс-сотрудник администрации города сообщил, что готов это сделать, но за работу нужно будет поблагодарить его. Размер благодарности он оценил в 700 тысяч рублей.
Однако, в действительности Бикметов такими полномочиями не обладал.
Представитель компании обратился в правоохранительные органы, после чего уже в рамках оперативного мероприятия передал злоумышленнику оговоренную сумму, - отмечается в сообщении прокуратуры.
Обвиняемый не признал вину в совершении преступления. В настоящее время он освобожден от занимаемой должности.
Прокуратура не согласилась с данным решением суда и планирует оспорить его в вышестоящей инстанции.
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