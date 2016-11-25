Момент наезда на ребёнка в Башкирии попал в объектив видеорегистратора

Константин КЛИМОВ

Видеорегистратор был установлен в машине, сбившей ребёнка.

Наезд на ребёнка произошёл вчера днём на одной из улиц Стерлитамака. На видеозаписи, опубликованной пользователем Bat TV, отчётливо видно, что ребёнок перебегает дорогу в неположенном месте. К счастью, малыш не получил серьёзных травм, но был доставлен в одну из стерлитамакских больниц.