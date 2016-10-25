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25 октября, вторник
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Агидели прокуроры закрыли офис микрозаймов// 25.10.2016
Там незаконно выдали около 200 потребительских займов.
Фото: http://www.vzsar.ru
В Агидели (Башкирия) после прокурорской проверки закрыт офис микрозаймов «Деньги экспресс», сообщается на сайте прокуратуры региона.
В ходе прокурорской проверки было установлено, что в прошлом году местный предприниматель (его имя и фамилия не уточняются) открыл в центре города салон микрозаймов «Деньги экспресс». Этот офис успел выдать гражданам около 200 потребительских займов.
- В соответствии с законодательством он мог осуществлять данную деятельность только после регистрации его фирмы в установленном порядке и включения в государственный реестр Центрального банка России. Это необходимо для надлежащего надзора за деятельностью микрофинансовых организаций и недопущению нарушений прав потребителей,- отмечается в сообщении пресс-службы прокуратуры республики.
Однако предприниматель проигнорировал данные требования.
Прокуратура города в отношении бизнесмена возбудило административное дело по статье «незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов». Нарушителя оштрафовали на 20 тыс руб.
- Кроме того, в адрес предпринимателя внесено представление об устранении нарушений законодательства. По результатам его рассмотрения салон микрозаймов был закрыт, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
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