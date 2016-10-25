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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии директор сельхозпредприятия присвоил деньги за проданную продукцию// 25.10.2016
Его приговорили к штрафу.
Чекмагушеский межрайонный суд приговорил экс-председателя сельскохозяйственного производственного кооператива «Тан» 60-летнего Нафиса Гайсина к штрафу в размере 300 тыс руб. Суд признал его виновным в присвоении вверенного ему имущества (ч. 3 ст. 160 УК РФ).
Суд установил, что в 2014 году Гайсин не вносил в кассу деньги, которые предприятие получало от покупателей агропродукции. Всего он присвоил больше 350 тыс руб.
- Незаконные действия злоумышленника привели к ухудшению финансового положения сельхозпредприятия. Преступление было выявлено в ходе проведенной в организации внутренней ревизии, - отмечается в сообщении прокуратуры.
Сам Гайсин свою вину признал и вернул предприятию 120 тыс руб.
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