В Уфе ужесточили приговор мужчине, убившему битой отца пятерых детей

Злата ЗУКОВИЧ

Мужчина убил обвиняемого после разбирательства суда.

26-летнему гражданину Азербайджана Тахмазу Бабаеву ужесточили приговор с 7 лет 2 месяцев лишения свободы и 200 тысяч компенсации морального вреда до 9 лет и 2 месяцев лишения свободы и 500 тысяч компенсации, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Как установил суд, в марте прошлого года в Ленинском районе Уфы рассматривалось уголовное дело по факту вымогательства и мошенничества на сумму четыре миллиона рублей. После разбирательства у здания суда произошла массовая драка между знакомыми обвиняемых и потерпевшими. В ходе потасовки Бабаев ударил по голове бейсбольной битой обвиняемого по уголовному делу. 49-летний мужчина, отец пятерых детей, скончался от ударов. Бабаев совершил это преступление в период условного осуждения за грабеж. Верховный суд ужесточил наказание после доводов апелляционной жалобы потерпевшего, согласившись с позицией прокуратуры.

