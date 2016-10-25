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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе ужесточили приговор мужчине, убившему битой отца пятерых детей// 25.10.2016
Мужчина убил обвиняемого после разбирательства суда.
26-летнему гражданину Азербайджана Тахмазу Бабаеву ужесточили приговор с 7 лет 2 месяцев лишения свободы и 200 тысяч компенсации морального вреда до 9 лет и 2 месяцев лишения свободы и 500 тысяч компенсации, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Как установил суд, в марте прошлого года в Ленинском районе Уфы рассматривалось уголовное дело по факту вымогательства и мошенничества на сумму четыре миллиона рублей. После разбирательства у здания суда произошла массовая драка между знакомыми обвиняемых и потерпевшими. В ходе потасовки Бабаев ударил по голове бейсбольной битой обвиняемого по уголовному делу. 49-летний мужчина, отец пятерых детей, скончался от ударов. Бабаев совершил это преступление в период условного осуждения за грабеж. Верховный суд ужесточил наказание после доводов апелляционной жалобы потерпевшего, согласившись с позицией прокуратуры.
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