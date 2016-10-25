В Уфе задержали двух юных участников экстремистской организации - следком

Злата ЗУКОВИЧ

Молодые люди состояли в организации «Белая река».

Фото: Кристина Дейнеко

Двое подозреваемых задержаны по уголовному делу по статьям: «Организация экстремистского сообщества» «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», сообщается на официальном сайте следственного комитета Башкирии.

Задержанные – 22-летний студент одного из уфимских ВУЗов и 17-летний ранее судимый подросток, который нигде не учится и не работает.

Напомним, ранее сообщалось, что в период с января 2014 по июнь 2015 года неустановленные лица создали экстремистское сообщество «Белая река» и публично демонстрировали нацистскую символику на страницах интернета в социальных сетях.

Сейчас, как сообщили в пресс-службе следственного комитета РБ, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также всех лиц, причастных к их совершению. В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение по соответствующим статьям и составам преступлений. Следователем направлены в суд ходатайства об избрании задержанным лицам меры пресечения в виде заключения под стражу.