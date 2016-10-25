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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе задержали двух юных участников экстремистской организации - следком// 25.10.2016
Молодые люди состояли в организации «Белая река».
Фото: Кристина Дейнеко
Двое подозреваемых задержаны по уголовному делу по статьям: «Организация экстремистского сообщества» «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», сообщается на официальном сайте следственного комитета Башкирии.
Задержанные – 22-летний студент одного из уфимских ВУЗов и 17-летний ранее судимый подросток, который нигде не учится и не работает.
Напомним, ранее сообщалось, что в период с января 2014 по июнь 2015 года неустановленные лица создали экстремистское сообщество «Белая река» и публично демонстрировали нацистскую символику на страницах интернета в социальных сетях.
Сейчас, как сообщили в пресс-службе следственного комитета РБ, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также всех лиц, причастных к их совершению. В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение по соответствующим статьям и составам преступлений. Следователем направлены в суд ходатайства об избрании задержанным лицам меры пресечения в виде заключения под стражу.
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